Politie mag preventief fouilleren op terrein voor aanmeldcentrum Ter Apel

De politie mag op een lange strook voor het aanmeldcentrum in Ter Apel preventief fouilleren. Het gebied is door de gemeente Westerwold, waar Ter Apel onder valt, aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Hierdoor heeft de politie meer bevoegdheden.

Het gaat om een stuk grond voor het terrein van het complex. Ook een deel van een voet- en fietspad richting het dorp valt onder het gebied, schrijft RTV Noord.

Reden voor de maatregel is de aanhoudend gespannen situatie in het aanmeldcentrum. Er verblijven vrijwel dagelijks meer mensen dan toegestaan, waardoor het volgens de gemeente onrustig is.

Onhoudbaar

De Inspectie Justitie en Veiligheid noemde de situatie in het centrum vorige week onhoudbaar en sloeg alarm. Asielzoekers en medewerkers lopen een "onacceptabel risico" om slachtoffer te worden van geweldsincidenten.

De afgelopen maanden waren er acht steekpartijen waarbij meerdere mensen gewond raakten. Ook zijn 160 wapens in beslag genomen en zijn gestolen spullen en drugs in het centrum gevonden.

"Door de aanwezigheid van de wapens is er ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde binnen en buiten het opvangcentrum in Ter Apel. Geregeld vinden er incidenten plaats binnen en buiten het terrein", stelt de gemeente.

De maatregel is in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie genomen en is in ieder geval tot 1 oktober van kracht.