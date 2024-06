Twee blijvertjes en twee nieuwkomers: zo zijn de Europese topfuncties verdeeld

Hoge Vertegenwoordiger: Kaja Kallas (Renew)

De premier van Estland wordt de hoogste diplomaat van de EU. Kaja Kallas werd ook genoemd voor de post die Mark Rutte nu heeft, secretaris-generaal van de NAVO, maar ze wordt de Europese buitenlandchef.

Oost-Europa is door de oorlog in Oekraïne een grotere rol gaan spelen in het EU-buitenlandbeleid. Dat wordt nu verzilverd met de eerste Oost-Europeaan op die plek.

Kallas staat bekend als een hardliner wat betreft de steun aan Oekraïne. Er waren daarom twijfels of zij als buitenlandvertegenwoordiger ook genoeg aandacht zou besteden aan andere regio's. Deze twijfels lijkt ze met toezeggingen te hebben weggenomen.

Voor Kallas is Europa geen onbekend terrein. Naast haar ervaring in de Europese Raad voor regeringsleiders, waar ze als premier al sinds 2021 in zit, was ze vier jaar lang Europarlementariër. In het parlement werkte ze aan digitale zaken en de interne markt.

Overigens is Kaja Kallas niet de eerste 'Eurocommissaris Kallas'. Haar vader, Siim Kallas, was van 2004 tot 2014 ook al Eurocommissaris namens Estland.