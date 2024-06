Tweehonderd Amerikaanse zorgmedewerkers aangeklaagd voor miljardenfraude

In de Verenigde Staten zijn bijna tweehonderd zorgmedewerkers aangeklaagd voor grootschalige fraude. Ze zouden onder meer illegaal pillen hebben verspreid en kosten in rekening hebben gebracht bij de Amerikaanse nationale zorgverzekering voor 65-plussers voor zorg die niet geleverd werd.

In totaal is er voor 2,75 miljard dollar, omgerekend zo'n 2,57 miljard euro, gefraudeerd. Door heel Amerika zijn dokters, verpleegkundigen en andere medische professionals aangehouden. Daarbij zijn onder meer luxe voertuigen, goud en 231 miljoen dollar aan cash geld in beslag genomen.

Het gaat niet om één georganiseerde fraude. Het Amerikaanse ministerie van Justitie voert eens in de zoveel tijd door heel het land een fraude-onderzoek uit.

De verdachten gingen op verschillende manieren te werk. Zo werden er valse claims ingediend bij Medicare, de federale zorgverzekering voor ouderen. Er werd ruim 900 miljoen dollar in rekening gebracht voor minder dan vijfhonderd patiënten die een transplantatie ondergingen.

Ook werd het middel Adderall, dat mensen met ADHD gebruiken, illegaal verkocht door een groep medici. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie ontstonden daardoor de afgelopen jaren tekorten van dat middel.

Het ministerie is vastbesloten de bijna tweehonderd verdachten te vervolgen: "Criminelen die Amerikanen bedriegen, stelen van door de belastingbetaler gefinancierde programma's en mensen in gevaar brengen om winst te maken zullen zich moeten verantwoorden".