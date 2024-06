Nederland zegt export van F-35-onderdelen aan Israël niet te kunnen stoppen

De Nederlandse overheid erkent dat in Nederland geproduceerde straaljageronderdelen via de VS in Israël terecht kunnen komen. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde begin dit jaar dat Nederland moet stoppen met de uitvoer of doorvoer van F-35 onderdelen naar Israël, maar volgens Nederland vallen met de VS geen afspraken te maken om te voorkomen dat de onderdelen via een omweg in Israël terechtkomen.

Dat blijkt uit nieuwe processtukken die zijn ingebracht voor een tweede kort geding dat vrijdag dient bij de rechtbank in Den Haag, mede naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. Oxfam Novib, Pax en The Rights Forum hebben de Staat aangeklaagd omdat zij vinden dat Nederland het exportverbod van F-35-onderdelen aan Israël niet naleeft. De maatschappelijke organisaties willen dat de rechter de exportvergunning voor de levering van reserve-onderdelen opnieuw aanscherpt.

In de nieuwe processtukken erkent de Staat dat de VS in Nederland geproduceerde straaljageronderdelen doorvoert naar andere landen voor een wereldwijde pool van reserveonderdelen. Ook Israël put uit die pool. De Amerikaanse Defensie weet van 99 procent van die onderdelen waar ze terechtkomen, blijkt uit stukken die de maatschappelijke organisaties voor het kort geding hebben ingebracht.

Het gaat onder andere om een Amerikaans overheidsrapport van vorig jaar waarin staat dat er een systeem is waarmee JPO, het orgaan dat het F-35 programma beheert, in de VS F-35-onderdelen traceert en via fabrikanten en onderaannemers weet waar reserveonderdelen zijn opgeslagen. De belangrijkste F-35-fabrikanten, Lockheed Martin en Pratt & Whitney, hebben daarvoor ook eigen systemen, blijkt uit de stukken.

Vijf keer meer onderdelen naar Israël

Het aantal onderdelen dat vanuit de VS naar Israël is gegaan is drastisch toegenomen sinds oktober 2023, dankzij de levering van onderdelen uit andere landen. De VS wil geen afspraken met Nederland maken over de beperking van doorvoer aan derde landen, omdat het niet mogelijk zou zijn te traceren waar die onderdelen terechtkomen, zegt de Nederlandse Staat.

Daarmee gaat de Staat volgens de maatschappelijke organisaties in tegen de geest van het eerdere vonnis over deze zaak, uit februari. Toen oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat Nederland moet stoppen met de uitvoer of doorvoer van F-35-onderdelen naar Israël, vanwege het risico op "ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht" bij de bombardementen op Gaza. Sinds 7 oktober zijn er meer dan 37.000 Palestijnen omgekomen.

De Nederlandse Staat ging in cassatie tegen de uitspraak van het hof in Den Haag, maar paste wel de exportvergunning aan. Daarin staat nu dat export verboden is "indien vaststaat dat deze eindbestemming Israël heeft". Dit houdt de mogelijkheid open dat onderdelen eerst naar de VS of andere landen worden uitgevoerd, en vervolgens naar Israël. "De staat heeft misschien de voordeur dichtgedaan", zei Rolien Sasse van Pax eerder tegen NRC, "maar de achterdeur is opengelaten".

'Niet te traceren'

Na de uitspraak van het gerechtshof is de rechtstreekse export vanuit het Europese distributiecentrum in Woensdrecht naar Israël gestopt. In Nederland geproduceerde onderdelen die via de Amerikaanse hoofdfabrikanten Lockheed Martin en Pratt & Whitney in andere depots elders in de wereld zijn opgeslagen worden echter nog wel naar Israël verscheept, zo blijkt uit de nieuwe processtukken.

Onderdelen uit Nederland voor de wereldwijde pool van reserve-onderdelen worden Amerikaans eigendom en zijn niet te traceren met een code, zegt Defensie in een deels vertrouwelijke brief die door de Staat is ingebracht.