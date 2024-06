India en Zuid-Afrika naar finale WK cricket T20

Met de zege nam India, winnaar in 2007, revanche voor het verlies in de halve eindstrijd op het WK in 2022, toen de Engelsen India met tien wickets klopten.

Zuid-Afrika in finale

India staat zondag op Barbados tegenover Zuid-Afrika, dat voor het eerst doordrong tot de finale van een WK T20 of ODI. Beide teams zijn dit toernooi nog ongeslagen.

Ook de Nederlandse cricketers verloren van Zuid-Afrika.