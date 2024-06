Zorginstelling controleert alle zzp'ers op diploma's na aanwijzingen fraude

Eerder vandaag werd een onderzoek gepubliceerd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Onderwijsinspectie naar misstanden bij opleidingen in de zorgsector. De inspecties noemen het zorgelijk dat de zorg ook makkelijk toegankelijk is voor "mensen met minder goede bedoelingen, waaronder criminelen".

Dubieuze bemiddelingsbureaus

Iemand met een nepdiploma komt vaak bij een zorginstelling aan de bak via een bemiddelingsbureau. 's Heeren Loo vertrouwt daarom niet meer op de screening door bemiddelingsbureaus en tussenpersonen, maar neemt het heft in eigen hand. "Met een goede tussenpersoon kan het ook misgaan", zegt Jansen. "Daarom gaan we ook die partijen allemaal controleren. Als blijkt dat een bureau niet voldoet, stoppen we daar de samenwerking ook mee."

Het is niet altijd makkelijk om per direct met externe medewerkers te stoppen, erkent Jansen. "Gekwalificeerd personeel is lastig te krijgen. Als we per direct afscheid moeten nemen van een zelfstandige en diegene is juist nodig op de groep, dan staat de kwaliteit wel onder druk. Dan moeten we ons flink inspannen om een andere medewerker te vinden."

Toch is een tekort aan mensen voor Jansen geen reden om iemand niet per direct de deur te wijzen. "Je werkt hier met kwetsbare mensen. Iemand die niet gekwalificeerd is kan meer schade aanrichten dan als we iemand niet kunnen inzetten."