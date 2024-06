Nederlandse hockeymannen verliezen shoot-outs, geen Pro League-titel

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League gelijkgespeeld tegen Duitsland. In Amstelveen werd het in de reguliere speeltijd 1-1. In de shoot-outs was Duitsland te sterk en daarmee is ook de eindzege in de Pro League uit zicht.

Goals uit strafcorners

De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée kwam in het tweede kwart op voorsprong via een aangeraakte strafcorner van specialist Jip Janssen.

Ook de gelijkmaker van de Duitsers kwam uit een strafcorner. Keeper Blaak keerde in eerste instantie, maar in de rebound tikte Wellen de bal alsnog over zijn hoofd.

Nederland ontsnapte meerdere keren aan een tegentreffer. Vlak voor tijd zag Prinz zijn schot op de zijplank belanden en enkele seconden voor het eindsignaal kregen de Duitsers nog een strafcorner. Die moest nog eens worden overgenomen na te vroeg uitlopen, maar ook de tweede poging ging er niet in.