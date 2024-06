Amsterdam wil aantal cruiseschepen halveren en passagiersterminal verplaatsen

Amsterdam wil het aantal cruiseschepen dat bij de passagiersterminal in het centrum van Amsterdam aanmeert gaan halveren. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders.

Vanaf 2026 wil het stadsbestuur jaarlijks maximaal honderd schepen toestaan bij de Passenger Terminal Amsterdam (PTA), vlak bij Centraal Station. Nu zijn dat er nog 190 per jaar. Veertig cruiseschepen die dan niet meer in Amsterdam mogen aanmeren, kunnen in Rotterdam terecht.

Het college wil verder dat de cruiseterminal in 2035 uit het centrum van de stad is verdwenen. Mogelijk wordt de terminal verplaatst naar de Coenhaven in het Westelijk Havengebied. Per direct is er bij de huidige aanlegplaats nog maar één ligplaats beschikbaar. Eerder waren dat er twee.

Aangemeerde schepen moeten vanaf 2027 verplicht aansluiten op walstroom. Schepen die aan de kade liggen verbruiken nu nog veel brandstof om elektriciteit op te wekken. Dat zorgt voor geluidsoverlast en vervuiling, schrijft stadsomroep AT5.

'Vervuilende manier van toerisme'

Met de maatregelen komt het college tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om te stoppen met de zeecruisevaart in de stad. Aanmerende cruiseschepen zijn volgens wethouder Van Buren een vervuilende manier van toerisme. Ook draagt het bij aan de drukte in de stad.

Maar als er minder cruiseschepen aanmeren, betekent dat ook minder inkomsten voor de gemeente en ondernemers, erkent de wethouder. "Vooral door minder uitgaven van toeristen in bijvoorbeeld musea, horeca, winkels en excursies, maar ook door het inslaan van minder brandstof." Ook komt er minder toeristenbelasting binnen en zal de stad als aandeelhouder van het Havenbedrijf een lagere dividenduitkering ontvangen.

De gemeente zegt in de eerstkomende Voorjaarsnota rekening te houden met de financiële consequenties van het besluit. Wat de maatregelen de stad gaan kosten, is onbekend.

Riviercruise

In april maakte Amsterdam al bekend het aantal riviercruises in de stad te zullen halveren. Vanaf 2028 mogen maximaal 1150 boten aanmeren. Alleen duurzame vaartuigen krijgen daarvoor toestemming.

De gemeente verwacht dat de stad door de maatregel 271.000 riviercruise-toeristen minder zal ontvangen. Hoeveel minder mensen vanaf een zeecruiseschip de stad in zullen gaan, is niet duidelijk.