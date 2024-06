Roemenië een meevaller? Puscas waarschuwt Oranje: 'Jullie moeten je zorgen maken'

Maar dat was zeven jaar geleden. Het Nederland van nu is kwetsbaar, zeker als de tegenstander hoog druk zet en het spel van Oranje ontregelt, zoals Oostenrijk in het met 3-2 verloren debacle demonstreerde. Misschien zijn de Roemenen juist wel opgelucht met de nummer 3 uit groep D als opponent?

"We zullen in elk geval goed voorbereid zijn en goed naar de trainer luisteren", antwoordt Puscas op de vraag of Roemenië de succesvolle speelwijze van Oostenrijk tegen Nederland gaat kopiëren. "Wees er zeker van dat we er zullen staan. Er is tot dinsdag genoeg tijd om alle spelers goed uit te laten rusten en er fysiek en mentaal klaar voor te zijn tegen Nederland."

Strijder

Voor Puscas wordt de wedstrijd tegen Oranje een weerzien met een aantal Nederlandse spelers die hij kent uit de Serie A, zoals verdedigers Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Maar ook over Virgil van Dijk heeft de aanvaller wat te zeggen.

"Virgil van Dijk is een van de beste verdedigers ter wereld, een strijder", zegt de Roemeen. "Maar dit is niet het moment om spelers van de tegenstander individueel te gaan beoordelen, we spelen tegen een heel team. De focus moet zijn hoe we Nederland kunnen verslaan."