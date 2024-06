IOC geeft 39 Russen en Belarussen toestemming voor deelname aan Olympische Spelen

Het IOC heeft 39 Russische en Belarussische sporters toestemming gegeven om onder neutrale vlag mee te doen aan de Olympische Spelen in Parijs.

Op de online gepubliceerde lijst staan 22 Russen en 17 atleten uit Belarus. Op 15 juni verscheen er al een eerste lijst met worstelaars, gewichtheffers, wielrenners en trampolinespringers. Daar zijn nu ook tennissers en roeiers bij gekomen.

Alleen atleten die niet actief de oorlog in Oekraïne steunen of gelieerd zijn aan het leger voldoen aan de voorwaarden.

Uitnodiging accepteren

Onder andere toptennissers Daniil Medvedev en Andrej Roebljov hebben een uitnodiging ontvangen. Of zij ook daadwerkelijk deelnemen in Parijs, is nog onduidelijk.

Sommige van de eerder uitgenodigde sporters, zoals wielrenner Aleksandr Vlasov, hebben de uitnodiging afgeslagen.

Ook de Belarussische tennisster Aryna Sabalenka liet eerder deze maand al weten dat ze de Olympische Spelen overslaat. Het drukke speelschema zou te veel van haar vragen. "Ik neem liever wat rust om er zeker van te zijn dat ik fysiek en mentaal klaar ben voor het hardcourtseizoen."