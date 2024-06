Miljoenen jaren oude dieren in ongekend detail in beeld dankzij vulkanische asregen

Kijken met andere bril

Of er in de toekomst meer van dit soort vondsten gaan volgen is moeilijk te zeggen. "Het is een beetje als zoeken naar een speld in een hooiberg", zegt mede-onderzoeker John Paterson. Maar hij denkt dat het kan helpen als onderzoekers met een andere bril naar de vulkanische lagen gaan kijken. "Er zijn wereldwijd veel plekken die vergelijkbaar zijn met deze. Dus het is ook gewoon een kwestie van zoeken, in plaats van aan te nemen dat er geen fossielen in deze lagen zullen zitten."

Aan zijn collega El Albani zal het niet liggen. "Ik werk in Zuid-Australië veel aan lagen uit het Cambrium, dus ik houd mijn ogen goed open", vertelt hij. "Misschien gaan we nog andere trilobieten vinden, of zelfs andere zeedieren die ook heel goed bewaard zijn gebleven. Dat zou ons meer kunnen vertellen over de anatomie en evolutie van organismes en leven op aarde."

Ook Van den Hoek Ostende hoopt dat er in de toekomst meer van dit soort vondsten zullen volgen. "Dan zou dit zelfs een stukje pionierswerk kunnen zijn. Maar vooralsnog kijken we naar een unicum."