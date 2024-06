Nieuwe verplichtingen voor auto's: piepjes bij te hard rijden en 'zwarte doos'

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen zegt dat de wetgever genoodzaakt is een strikte marge te hanteren: "Als je een marge van tien kilometer boven de snelheidslimiet inbouwt, impliceer je daarmee dat die snelheid acceptabel is."

Overvloed aan piepjes

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er op Europees niveau veel aandacht is besteed om nauwkeurig de maximaal toegestane snelheden te registreren. Hiervoor zijn technologieën ontwikkeld zoals voertuigcamera's en software voor de herkenning van verkeersborden, ook zijn er digitale snelheidskaarten gemaakt voor navigatiesystemen.

Toch zijn die systemen nog niet waterdicht, zegt Kleijwegt van Autoweek. "Die informatie klopt negen van de tien keer, maar als het systeem ernaast zit, krijg je ook met piepjes te maken terwijl je je aan de snelheid houdt."

Volgens Kleijwegt hebben te veel meldingen in nieuwe auto's een averechtse werking. "Of de auto nou denkt dat je niet oplet, je te dicht op een voorganger zit, of te hard rijdt. Je gaat al die signalen minder serieus nemen, dat lijkt me ook gevaarlijk."

Verkeerspsycholoog Tertoolen beaamt dat een overvloed aan signalen die werking kunnen hebben, maar waarschuwt dat het ook andersom kan: "Als de maximaal toegestane snelheid niet goed wordt geregistreerd, kunnen mensen te hard blijven rijden als ze geen piepje horen afgaan."

Keuze voor occassions

Tertoolen is voorstander van maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar had liever een lichtere variant van ISA gezien. "Zelfs als je geen notoire hardrijder bent, is dit gewoon een heel opdringerig systeem. Een dashboardlampje was een charmantere oplossing geweest."

Hij verwacht dat veel mensen die van plan waren om een nieuwe auto te kopen, nu voor een tweedehands model zonder piepjes zullen kiezen.

Volgens de RAI Verenging, belangenbehartiger voor autofabrikanten en importeurs, loopt dat wel los. Zij verwijzen naar een onderzoek van het SWOV onder duizend automobilisten. Ruim 80 procent van de ondervraagden zou bereid zijn een systeem als ISA te gebruiken.