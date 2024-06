Hoorzittingen werden stevige beproeving, partijen verdeeld over toekomst

Het werd een terugkerend patroon in de dagen erna: Kamerleden wilden dat kandidaten afstand namen van gebeurtenissen of uitspraken uit hun verleden, wat zij vervolgens weigerden. De beoogd bewindslieden noemden de kwesties een privéaangelegenheid of zeiden dat ze niet beoordeeld moeten worden op uitspraken die ze deden in een andere functie.

Vrijdag en maandag bereikte de verontwaardiging van de vragenstellers daarover een hoogtepunt. De oppositie bleef beoogd PVV-minister Reinette Klever bevragen over 'omvolking', een theorie die wordt gezien als racistisch. Aanhangers ervan betogen dat immigranten en mensen met een kleur de "witte" westerse cultuur verdringen.

Veiligheidsdienst AIVD noemt het een "feitelijke onjuiste complottheorie", maar Klever, die als bestuurder van omroep Ongehoord Nederland ooit verantwoordelijk was voor een tv-uitzending over 'omvolking', wilde er geen afstand van nemen. Ze noemde de theorie een "feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling".

We maakten in 2022 deze video over de omstreden omvolkingstheorie: