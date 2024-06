'5 miljoen kinderen ernstig ondervoed' in door burgeroorlog geteisterd Sudan

In veertien regio's van Sudan is er een reële kans op een hongersnood als de burgeroorlog daar verder escaleert. Daarvoor waarschuwt de internationale waakhond voor voedselzekerheid IPC. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties meldt dat de voedselcrisis in het Oost-Afrikaanse land nu de grootste ter wereld is.

Volgens Save the Children is 75 procent van de kinderen in Sudan ondervoed. Vijf miljoen kinderen zouden dusdanig ondervoed zijn dat ze acute hulp nodig hebben. Persbureau Reuters meldde eerder dat ruim 750.000 Sudanezen extreme honger lijden. In totaal hebben 8,5 miljoen mensen in het land - zo'n 18 procent van de bevolking - last van zulke grote voedseltekorten dat ondervoeding en hongerdood op de loer liggen.

Humanitaire hulp bereikt bevolking niet

In april vorig jaar braken in de hoofdstad Khartoem gevechten uit. Regeringstroepen van staatshoofd en generaal Abdel Fattah al-Burhan namen het op tegen de RSF-militie onder leiding van generaal Mohamed Hamdan Dagalo. De twee waren ooit bondgenoten, maar verschillen van mening over hoe de RSF deel moet uitmaken van het regeringsleger. Al snel verspreidde het geweld zich naar andere delen van het land. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht.

De VN beschuldigt beide kampen van het uithongeren van de bevolking. Het regeringsleger en de RSF zouden humanitaire hulp blokkeren en plunderen. De strijdende partijen ontkennen dat zelf.

Vooral in Khartoem, de regio's Darfur en Kordofan en in de staat Al-Jazirah zou het risico op hongersnood groot zijn, ook in de daar gelegen vluchtelingenkampen. Die gebieden staan onder controle van de RSF of worden geregeld door de militie aangevallen.

Volgens Save the Children hebben boeren in de afgelopen veertien maanden zoveel last gehad van het conflict dat ze niet of nauwelijks konden oogsten.