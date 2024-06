Georgisch parlement zet eerste stap richting inperking lhbti-rechten

Het parlement in Georgië heeft vanochtend zijn eerste goedkeuring gegeven aan een reeks wetsvoorstellen die lhbti-rechten in het land zouden inperken. Onder andere geslachtsveranderende operaties, geslachtswijzigingen in identiteitsbewijzen en de adoptie van kinderen door niet-heteroseksuele stellen moeten daarmee verboden worden.

De wetsvoorstellen 'Bescherming van Familiewaarden en Minderjarigen' zijn ingediend door de pro-Russische regeringspartij Georgische Droom, die een meerderheid heeft in het parlement. Voordat de voorstellen kunnen worden doorgevoerd, moeten ze nog twee keer door het parlement worden goedgekeurd. Die stemmingen vinden in het najaar plaats.

Als de wetsvoorstellen worden aangenomen, worden Pride-vieringen, publieke vertoningen van regenboogvlaggen en intieme scènes tussen personen van hetzelfde geslacht op televisie verboden. Datzelfde geldt voor "lhbti-propaganda" in het onderwijs.

Verdeelde reacties

De oprichter van Tbilisi Pride, dat elke zomer in de hoofdstad van Georgië wordt gevierd, zegt dat de wetsvoorstellen het leven van lhbti'ers "ondraaglijk" zullen maken. "De toekomst van lhbti'ers in Georgië ziet er somber uit als de anti-lhbti-wetten worden aangenomen", aldus Giorgi Tabagari.

Parlementsvoorzitter Shalva Papuashvili stelt dat de wetten nodig zijn om controle te krijgen over "lhbti-propaganda" die "traditionele relaties verandert". Oppositiepartijen denken dat Georgische Droom conservatieve kiezers voor zich probeert te winnen in aanloop naar de parlementsverkiezingen op 26 oktober.

EU-toetreding verder weg

Georgië is een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie maar lijkt steeds verder van de EU-koers af te drijven.

Eerder deze maand werd de 'buitenlandse agenten-wet' ingevoerd in Georgië, waardoor media en andere organisaties zich als buitenlands agent moeten registreren als ze meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland ontvangen. Door tegenstanders wordt dit ook wel de 'Russische wet' genoemd omdat Rusland eenzelfde wet gebruikt om media en mensenrechtenorganisaties de mond te snoeren.

Het EU-toetredingsproces is als gevolg van de aangenomen wet "tot stilstand gekomen", zei een EU-ambassadeur in Georgië vorige week.