OM onderzoekt baggeraar Van Oord, 'verdacht van omkoping in Kazachstan'

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar baggeraar Van Oord. Dit bevestigt het OM aan de NOS na een bericht van Follow the Money.

Van Oord, een van de grootste baggeraars in de wereld, wordt volgens Follow the Money verdacht worden van omkoping in Kazachstan. Het OM wil verder geen uitspraken doen over de zaak terwijl het onderzoek loopt.

Van Oord was voor de NOS niet direct bereikbaar voor commentaar. Tegen Follow the Money zei het bedrijf dat het niet kon reageren op de vragen.

Volgens Follow the Money zou een tussenpersoon omgekocht zijn door het baggerbedrijf. Deze hielp Van Oord bij het sluiten van contracten in Kazachstan. In 2017 nam Van Oord afstand van de tussenpersoon. Vanwege strengere interne maatregelen vond er dat jaar een screening plaats waar deze tussenpersoon niet doorkwam.

24 miljoen

Vanwege de vroegtijdige beëindiging van het contract, zou de tussenpersoon 24 miljoen euro betaald hebben gekregen. Dat was deels om te voorkomen dat die zou gaan werken met concurrenten van de baggeraar. Dit geldbedrag zou aanleiding zijn geweest voor de verdenking van het OM. Het zou gaan om "het omkopen van een buitenlandse ambtenaar, valsheid in geschrifte en witwassen".

Voor de uitbetaling zou de tussenpersoon al bijna vijf miljoen euro ontvangen hebben. Volgens een contract kreeg hij namelijk zo'n twee procent van de omzet van een project.

Een deel van dit geld zou door de tussenpersoon mogelijk zijn doorgesluisd naar een lid van de presidentiële familie van Kazachstan. Het zou gaan om een bedrijf dat banden had met Noersoeltan Nazarbajev, die tot 2019 de president van Kazachstan was.

Zwitsers onderzoek

Follow the Money haalt deze bevindingen uit stukken van het Zwitserse federale strafhof, dat al sinds 2020 onderzoek doet naar Van Oord vanwege deze kwestie.

Voor 2015 verdiende Van Oord een half miljard aan de opdrachten in Kazachstan, bijvoorbeeld door het uitbaggeren van een toegangskanaal voor een plek voor het laden en lossen van olie en gas.