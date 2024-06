Eerste debat Biden en Trump: hard in de aanval of meer op de inhoud?

Joe Biden en Donald Trump nemen het vanavond in Atlanta tegen elkaar op in het eerste debat voor de komende presidentsverkiezingen. Het is voor beide kandidaten de eerste keer sinds 2020 dat ze op een debatpodium staan.

Voor zowel president Biden als zijn voorganger en uitdager Trump is het een belangrijke kans om te vertellen waarom ze een tweede termijn in het Witte Huis willen. Hun doel is een klap uit te delen met een grote impact op de verdere verkiezingscampagne. Wat eveneens belangrijk is: om geen fouten te maken die viraal kunnen gaan.

Primeurs

Het debat, dat wordt georganiseerd door nieuwszender CNN, kent nu al een aantal primeurs. Zo is het de eerste keer dat een zittend president debatteert met een voorganger. Verder is een debat nooit eerder zo ver voor de verkiezingen van november gehouden, nog voor de partijconventies waar de kandidaten officieel worden voorgedragen.

Normaal gesproken organiseert een speciale commissie de debatten en vinden die pas in het najaar plaats. Maar de campagneteams hebben de commissie buitenspel gezet door dit keer rechtstreeks zaken te doen met CNN en met ABC News, dat het tweede en laatste debat in september mag organiseren. Biden en Trump willen de kiezers bereiken voor de eerste poststembiljetten na de zomer op de deurmat vallen.

Ook anders zijn de regels die na de chaotische debatten in 2020 volledig op de schop zijn gegaan. Vier jaar geleden joelde het publiek luidkeels en onderbrak Trump Biden voortdurend.

Dat leidde destijds tot een viraal gegane soundbite van een geïrriteerde Biden: "Will you please shut up man?"