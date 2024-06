Vermiste Arian (6) in Duitsland dood gevonden, geen aanwijzingen misdrijf

In het noorden van Duitsland is de sinds april vermiste Arian (6) dood gevonden in een weiland. Er zijn geen aanwijzingen dat de jongen slachtoffer van een misdrijf is geworden.

Arian liep in de avond van 22 april weg van huis in de plaats Elm, in de buurt van Hamburg. Op beveiligingsbeelden was te zien hoe hij naar een nabijgelegen bos rende.

Een boer vond maandag in een weiland het lichaam van een kind. DNA-onderzoek wijst uit dat het inderdaad om de 6-jarige Arian gaat. Volgens Duitse media werd de jongen op enkele kilometers van zijn ouderlijk huis gevonden.

Politie, brandweer en honderden vrijwilligers haalden de afgelopen tijd alles uit de kast om de vermiste Arian levend terug te vinden. Omdat de jongen autisme had, verliep de zoektocht op een bijzondere manier.