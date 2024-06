Drie jaar cel en rijverbod voor Alkmaarder die twee vrouwen doodreed

Voor het doodrijden van twee vrouwen is een Alkmaarder veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een rijverbod van drie jaar. De helft van de celstraf is voorwaardelijk, oordeelde de rechtbank in Alkmaar. Tegen de 26-jarige Maarten M. was twee weken geleden vier jaar gevangenis geëist en een rijverbod van eveneens vier jaar.

Ruim twee jaar geleden veroorzaakte hij onder invloed van alcohol een ongeluk waarbij twee vrouwen van 77 en 84 jaar om het leven kwamen. Dat gebeurde in zijn woonplaats. M. reed 120 kilometer per uur op een plek waar 50 was toegestaan. Hij ramde zijn auto in de zijkant van het voertuig waar de slachtoffers in zaten.

De twee kwamen uit een zijstraat gereden toen ze werden geraakt. De 77-jarige vrouw overleed ter plekke, de andere vrouw overleed een dag later in het ziekenhuis. De twee slachtoffers kwamen net terug van een kaartavondje.

Ze reden niet op een voorrangsweg, maar konden volgens de rechter "op een geschikt moment" oversteken. Door een flauwe bocht was niet direct te zien dat M. op dat moment op hoge snelheid op hun auto afkwam. Onderzoek heeft uitgewezen dat het ongeval nooit was gebeurd als hij zich aan de maximumsnelheid had gehouden.

Roekeloos

Net als het OM twee weken geleden, was de rechter van oordeel dat M. roekeloos reed. Daardoor heeft hij "niet alleen onaanvaardbare risico's voor zichzelf genomen maar tevens de verkeersveiligheid van zijn medeweggebruikers ernstig in gevaar gebracht". "Het leed en het gemis voor de nabestaanden zijn enorm", aldus de rechtbank.

Toch kreeg hij een lagere straf dan de eis van justitie. Volgens de rechter was dat omdat de man geen strafblad had, dat deskundigen oordeelden dat de kans op herhaling laag is en omdat hij tijdens de zitting zijn verantwoordelijkheid nam. "Hij heeft dit nooit gewild en moet verder in de wetenschap dat hij twee mensen heeft doodgereden", oordeelde de rechter.

De dochter van een van de vrouwen noemde de uitspraak "een schande". De Alkmaarder was zelf niet aanwezig in de rechtbank.