Duizenden metaal- en techniekmedewerkers staken

In het hele land leggen vandaag en morgen ruim 3700 metaal- en techniekmedewerkers het werk neer. Vakbonden FNV en CNV zijn niet tevreden met het cao-aanbod dat er nu ligt. Ze willen een hogere compensatie vanwege de inflatie.

Onder de cao vallen ruim 300.000 mensen, zij werken onder meer in de installatietechniek, bouw en bij isolatie- en installatiebedrijven. Denk bijvoorbeeld aan Equans, SPIE, VDL en KNME. De cao liep afgelopen april af en het rommelt al maanden rond de onderhandelingen in de metaal - en technieksector.

"Mocht een airco een storing hebben dan is het mogelijk dat je moet wachten tot na het weekend", zei Peter Reniers, FNV Metaal cao-onderhandelaar vanochtend in het NOS Radio 1 journaal.

Inmiddels hebben de vakbonden 22 dagen actie gevoerd, maar nu voor het eerst in alle regio's gezamenlijk. In zeven plaatsen komen vakbondsleden tegelijkertijd samen.

Lange looptijd

Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) biedt 9,2 procent loonsverhoging over een periode van 22 maanden. Dit is een "stevig" aanbod volgens FWT. De werkgeversorganisatie wijst op stikstofproblemen en overbelasting van het stroomnet.

Maar de vakbonden eisen 12,5 procent. "Als je het percentage uitsmeert over een langere periode dan is de verandering beperkt", zegt Reniers. De vorige cao gold dertig maanden, laat hij weten. "In die twee en een half jaar is ontzettend veel gebeurd, zoals de enorme inflatie in 2022."

Ron Follon, cao-onderhandelaar namens FWT wil niet inhoudelijk op de onderhandelingen reageren. "Stakingen brengen nieuwe cao's in de metaal en techniek niet dichterbij", laat hij wel weten. Hij verzoekt de vakbonden terug te keren naar de onderhandelingstafel.