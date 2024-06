Tuchtrecht Banken wil opheldering van Bunq over gluren naar rekeningen

Medewerkers van Bunq hebben mogelijk de bankierseed geschonden door stiekem mee te kijken met bankrekeningen. Dat oordeelt Tuchtrecht Banken, die kijkt of bankiers zich aan de regels houden, op basis van een artikel van NRC. De krant heeft vier medewerkers van de bank gesproken die zeggen dat ze onder meer om privé-redenen meekeken met andermans bankverkeer en dat er geen alarmbellen afgingen.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens gaat naar aanleiding van het artikel contact opnemen met de bank en noemt de beschuldigingen zorgwekkend.

Demissionair minister Van Weyenberg noemt de berichtgeving zorgelijk. Hij gaat ervan uit dat Bunq de beschuldigingen tot op de bodem uitzoekt.

Meldingen

Bankiers moeten een eed afleggen waarin ze onder meer beloven de privacy van klanten te respecteren. Als ze die afspraken niet nakomen, dan kan het Tuchtrecht Banken een medewerker daarvoor een straf opleggen. De tuchtcommissie is ingesteld en gefinancierd door banken maar opereert onafhankelijk.

Bunq-topman Ali Niknam liet eerder in een reactie aan de NOS weten: "Bij Bunq monitoren wij continu wie welke betaalgegevens inziet. Daarbij hebben wij geen aanwijzing van stelselmatig misbruik ontdekt. In enkele gevallen ging het om een grijs gebied. Die medewerkers hebben een gesprek gehad."

Tuchtrecht Banken zegt dat ze geen meldingen heeft ontvangen van Bunq. "Dat het onbevoegd gluren op een bankrekening in strijd is met de bankierseed is een feit en het leidt in vrijwel alle gevallen tot een tuchtrechtelijke sanctie."

Datalek

De tuchtcommissie zegt dat het gebruikelijk is dat banken een melding maken als ze zien dat medewerkers mee hebben gekeken op een rekening. De afgelopen jaren is dat tientallen keren gebeurd, altijd door de grote banken.

De Autoriteit Persoonsgegevens laat weten dat Bunq eerder deze week een melding heeft gedaan over een potentieel datalek.