Nederlandse verdachten niet vervolgd voor doodslag na verdrinking Gentenaar

Twee Nederlanders die ervan worden verdacht dat ze een man uit Gent in een gracht hebben gegooid, worden vervolgd voor zware mishandeling en dood door schuld. Dat meldt het Belgische persbureau Belga. Het 53-jarige slachtoffer verdronk doordat hij niet kon zwemmen.

Nabestaanden hoopten dat de verdachten voor doodslag aangeklaagd konden worden en deden daarvoor een verzoek bij de raadkamer, omdat de straf voor doodslag hoger is dan voor dood door schuld.

Die raadkamer bekeek of de zaak voor het hof van assisen kon komen, een rechtbank waar alleen de zwaarste delicten zoals moord en doodslag worden behandeld. Maar vandaag werd dat verzoek opnieuw afgewezen.

10.000 euro borg

De Nederlandse verdachten van 24 en 26 jaar waren in 2022 in de Belgische stad voor de Gentse Feesten. De jongste van de twee zou tijdens dat evenement de Gentenaar over een brugreling hebben gegooid.

De verdachten werden in Nederland aangehouden en uitgeleverd aan België. De 24-jarige wordt als hoofdverdachte gezien. De twee jaar oudere verdachte mocht na een borgsom van 10.000 euro zijn proces in vrijheid afwachten.

Het is nog niet bekend wanneer de twee voor de rechtbank in België moeten verschijnen.