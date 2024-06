Verstappen werkt met Red Bull aan nieuwe auto: 'Volgend jaar ga ik sowieso niet weg'

Max Verstappen is nog niet van plan om over te stappen naar een ander Formule 1-team. De coureur van Red Bull Racing vertelde op de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk dat hij sowieso volgend jaar voor zijn huidige team blijft racen.

Verstappen, die iets vertraagd aankwam op de persconferentie, reageerde daarmee indirect op de woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

De Oostenrijker liet zich in Italiaanse media ontvallen dat de Nederlander gaat nadenken over een transfer naar Mercedes nu zijn auto, de RB20, steeds minder dominant is ten opzichte van de concurrentie.

Helemaal ontkennen doet Verstappen dat overigens niet. "Natuurlijk zegt iedereen nu van alles. Maar ik wil een competitieve auto. Het is alleen niet zo dat ik zomaar weg kan als mijn auto niet de snelste is. Ik kan niet tegen de rest zeggen: ik vertrek. Zo werkt dat niet."

'Werk mee aan nieuwe auto'

En dus zet de 26-jarige Verstappen zich nog vol in voor Red Bull. Achter de schermen werkt hij mee aan de auto van 2025.