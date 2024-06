Beachvolleyballer Meeuwsen, voormalig wereldkampioen, stopt na EK in augustus

"Er zijn weinig teams die het zo lang met elkaar volhouden", zegt Meeuwsen. "We hebben de oplossing altijd binnen ons team gezocht en nooit bij andere partners. Alex begreep mijn beslissing om te stoppen direct. We kijken vooral terug op de mooie momenten."

Fotografie en informatica

Inmiddels is Meeuwsen toe aan nieuwe uitdagingen, zegt hij. "Alles wat ik ooit wilde bereiken, heb ik inmiddels bereikt. Fotografie is een grote hobby van mij, daar wil ik mij meer op gaan toeleggen. Daarnaast ben ik bezig met een opleiding informatica. Het is tijd voor iets nieuws."

Meeuwsen zal zich in de maanden na zijn beachvolleybalpensioen in ieder geval niet vervelen. "Aan het eind van het jaar ga ik ruim twee maanden met mijn vriendin op reis. We gaan naar Japan, Nieuw-Zeeland en Fiji."

Verder kondigt hij aan betrokken te blijven bij de beachvolleybalsport. "Niet op fulltime basis, maar rondom toernooien zet ik mij graag in voor de sport."