Natuurbeschermers bezorgd over reuzenhagedis op Gran Canaria

Reptielensoorten op de Spaanse eilanden gaan fors achteruit door de komst van invasieve slangen. Zo vallen de Gran-Canaria-reuzenhagedis en de Gran-Canaria-skink in toenemende mate ten prooi aan de Californische koningsslang.

Een en ander blijkt uit de Rode Lijst van bedreigde dieren- en plantensoorten die jaarlijks wordt gepubliceerd door de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN). De organisatie heeft ruim 163.000 plant- en diersoorten beoordeeld. Daarvan worden er meer dan 45.000 met uitsterven bedreigd, oftewel 28 procent.

Dat percentage is niet gestegen ten opzichte van vorig jaar, maar om een aantal soorten maakt de IUCN zich toenemende zorgen. Zo is de populatie pityusenhagedissen, die voorkomen op Ibiza, de afgelopen veertien jaar gehalveerd. Dat is volgens de IUCN het gevolg van de komst van de hoefijzerslang, die vanuit Egypte meekomt met geïmporteerde olijfbomen.

Eenzelfde ontwikkeling doet zich voor op Gran Canaria. Daar dook de Californische koningsslang voor het eerst op in 1998, waarna de soort zich snel verspreidde. Deze slang vergrijpt zich graag aan hagedissen, wat de afgelopen tien jaar op het eiland heeft geleid tot een ruime halvering van de populatie reuzenhagedissen en skinken.

Beschermingsmaatregelen

De IUCN pleit voor beschermingsmaatregelen voor dit soort bedreigde diersoorten. Dat die kunnen helpen, blijkt volgens de organisatie uit de status van de reuzenhagedis op een ander Canarisch eiland, La Gomera.

De La-Gomera-reuzenhagedis stond op de rand van uitsterven vanwege de bedreiging van ratten en invasieve katten, maar door onder meer fok- en herintroductieprogramma's is de situatie inmiddels verbeterd.

Olifant op Borneo

De IUCN is verder bezorgd over de Borneose olifant. Die is voor het eerst als aparte ondersoort onderzocht. Gebleken is dat er nog zo'n duizend olifanten leven op het Zuidoost-Aziatische eiland.

De populatie olifanten op het eiland is de afgelopen decennia onder meer afgenomen door grootschalige houtkap en infrastructuurprojecten, waardoor hun leefgebied verdween. Ook stroperij speelt mee.

Samenvattend stelt IUCN-chef Grethen Aguilar dat de Rode Lijst laat zien dat de biodiversiteit wereldwijd onder toenemende druk staat. "Maar met aanhoudende, gezamenlijke, wetenschappelijk onderbouwde beschermingsmaatregelen op voldoende grote schaal kunnen we voorkomen dat soorten uitsterven."