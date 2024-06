Ongedocumenteerde Surinamers krijgen alsnog verblijfsvergunning

Een groep 'ongedocumenteerde' Surinamers krijgt alsnog een verblijfsvergunning in Nederland. Demissionair staatssecretaris Van der Burg komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer.

De kwestie van de Surinamers speelt al lang: het gaat om een groep van zo'n 800 mensen die soms al jaren in Nederland wonen en in Suriname als Nederlander werden geboren vóór de onafhankelijkheid. Nadat Suriname in 1975 zelfstandig was geworden, verloren veel inwoners van Suriname hun Nederlandse nationaliteit. Ze hadden vijf jaar om alsnog een Nederlands paspoort aan te vragen, maar om uiteenlopende redenen is dat bij deze groep niet gebeurd of gelukt. Dat heeft voor hen allerlei vervelende praktische gevolgen.

Aanvragen vanaf 1 januari

De Tweede Kamer sprak dinsdag met grote meerderheid in een motie uit dat er voor de betrokkenen alsnog een verblijfsregeling moet worden geregeld. Van der Burg had al eerder gezegd dat hij positief tegenover dat verzoek stond en hij schrijft nu aan de Kamer dat die regeling er inderdaad komt voor de groep waarover in de motie wordt gesproken. Volgens hem is de groep goed af te bakenen en te onderscheiden van andere mensen zonder verblijfsvergunning, waardoor precedentwerking wordt voorkomen.

De staatssecretaris wil een "eenmalige bijzondere humanitaire regeling" in het leven roepen. Die moet 1 januari volgend jaar ingaan. De betrokkenen kunnen dan tussen 1 januari en 1 juli een aanvraag indienen.