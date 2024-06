Inspectie beveelt Co-Med om patiëntendossiers te delen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft huisartsenketen Co-Med een bevel gegeven om de patiëntendossiers te overhandigen aan vervangende huisartsen. Volgens de zorgverzekeraars en de inspectie worden de dossiers niet of onvoldoende gedeeld. Die vervangende huisartsen hebben de dossiers nodig om goede zorg te leveren, zegt de inspectie.

Sinds vorige week zijn vrijwel alle praktijken van Co-Med dicht. De zorgverzekeraars hebben het contract met de commerciële keten opgeschort. De ruim 50.000 patiënten hebben van de verzekeraars een nieuwe huisarts toegewezen gekregen.

Volgens de inspectie kan het niet overhandigen van de dossiers leiden tot "acuut gevaar voor de veiligheid van de gezondheid van patiënten". De IGJ heeft daarom maandagmiddag Co-Med bevolen om de dossiers te overhandigen.

'Compleet lamgelegd'

Directeur Guy Vroemen van Co-Med zegt dat ze proberen alle medewerking te verlenen. "De zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben berichten in de media geslingerd waardoor wij een ziekteverzuimpercentage hebben van meer dan 50 procent. Ze hebben ons compleet lamgelegd."

Volgens Vroemen is het moeilijk om alle dossiers zomaar over te dragen, omdat niet alle patiënten toestemming hebben geven om digitale inzage te geven in de dossiers. Volgens de directeur is die toestemming wel nodig als patiënten worden doorverwezen. Vaak is dat naar Arene, een digitale huisartsenpraktijk aan wie de zorgverzekeraars een groot deel van de patiënten hebben toegewezen.

Boetes dreigen

Het bevel aan Co-Med is zeven dagen van kracht, daarna wordt bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De minister van Volksgezondheid kan het bevel verlengen.

Co-Med ligt al langere tijd onder vuur. De inspectie besloot vorige week om Co-Med boetes op te leggen als er geen verbetering zou komen. Die week gingen de praktijken dicht omdat de zorgverzekeraars het contract hadden beëindigd. Wat dit gaat betekenen voor de boetes, is de inspectie nog aan het bespreken.

De bereikbaarheid van de keten is ondermaats en ook de spoedzorg is niet goed geregeld, vindt de inspectie. Zo kunnen artsen niet binnen 15 minuten aanwezig zijn bij een praktijk.