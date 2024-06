Veijer daagt WK-leider uit bij TT Assen: 'Kan hem makkelijk bijhouden'

En dan is er nog de strijd met Alonso, die dit seizoen veel punten pakt. Toch denkt Veijer hem wel aan te kunnen.

"Hij wordt erg gehypet. Hij is ongelofelijk snel, daar kunnen we niet omheen. Maar in de race kunnen we hem gewoon heel makkelijk bijhouden. Op Mugello (het circuit in Italië, red.) reed ik zelfs het gat helemaal dicht. Nee, hij stijgt er niet met kop en schouders bovenuit, vind ik."

Het verschil tussen beide coureurs zit 'm vooral in de lengte. De 18-jarige Alonso is slechts 1,62 meter, Veijer 1,78 meter. Voor Nederlandse begrippen niet heel groot. Maar in de racewereld is dat vrij lang, zegt hij.

Hoogst haalbare

Ook is hij een stukje zwaarder, het scheelt zo'n vier kilogram. In de Moto3, met lichtere motoren, is dat een nadeel. "Ik kan alleen niet lichter worden", zegt Veijer. "Ik zit al heel laag qua lichaamsvet. Anders word ik heel makkelijk ziek. Daar moet ik mee dealen, dat is dan maar zo."

Hoe dan ook, na zijn zevende plaats van vorig jaar tijdens de TT in Assen wil Veijer dit jaar winnen. "Ik ga altijd voor het hoogst haalbare. Hier ook."