Nieuwe talen bij Google Translate: nu ook in Papiaments en Limburgs

Google voegt vandaag ruim honderd nieuwe talen en dialecten toe aan zijn bekende vertaalmachine Google Translate. Zo vertaalt de machine vanaf vandaag ook het Papiaments, dat wordt gesproken op Aruba, Curaçao en Bonaire, en het Limburgs.

De talen wordt steeds vaker ook online gebruikt. "Het is de missie van Google om informatie wereldwijd zo breed mogelijk beschikbaar te maken", zegt de Limburgse directeur van Google Nederland Martijn Bertisen tegen L1 Nieuws. "Limburgs hoort daar ook bij."

Het systeem leert van bestaande vertalingen, bijvoorbeeld die online staan of uit officiële documenten. Bij talen zonder veel online vertaalde teksten, zoals het Papiaments en het Limburgs, is dat moeilijk. Daarom is onder meer samengewerkt met native speakers.

Mengelmoes

Het Limburgs kent veel verschillende varianten. Zo klinkt het dialect dat in Weert gesproken wordt heel anders dan het Maastrichts of het Venloos en kennen de verschillende varianten ook eigen woorden.

Google Translate kan alle varianten van het Limburgs vertalen naar het Nederlands of een andere taal. Andersom wordt het iets ingewikkelder. De vertaling naar het Limburgs is een mengelmoes van de meest gebruikte Limburgse varianten.

De provincie Limburg is "super blij" met de toevoeging van het dialect. "Maar we zijn ook heel gruuëts (Limburgs voor trots, red.) dat we via ondersteuning van de Limburgse Academie onze bescheiden bijdrage aan deze ontwikkeling hebben kunnen leveren."

Yuri Michielsen, voorzitter van de Limburgse Academie, zegt dat de organisatie de komende jaren nog met Google blijft werken om het Limburgs via de vertaalmachine te perfectioneren.

Meer talen

Naast het Papiaments en het Limburgs heeft de vertaalmachine van Google ook onder meer het Manx (de taal op het eiland Man), Punjabi uit Pakistan en Tamazight uit Noord-Afrika toegevoegd.