Bruins Slot, meesterspion en succesvolle rechterhand van Cruijff en Koeman

De rechterhand én de ogen en oren van de hoofdtrainer. Tonny Bruins Slot was een meesterspion die tegenstanders tot op het bot kon analyseren en zich tot een uiterst waardevolle assistent-trainer ontpopte. Met name Johan Cruijff en Ronald Koeman maakten daar veelvuldig gebruik van.

Wat was het geheim van Bruins Slot? "Ik verdiep me in de trainer van de tegenstander: in zijn gedrag, zijn gewoontes, de opstelling van de laatste vijf, zes weken, zijn wissels en commentaren. Ik probeer op mijn amateur-filosofische wijze die trainer te doorgronden", vertelde Bruins Slot in 2003 in een interview met de Volkskrant.

Zijn faam als meester-analist vestigde hij in 1974, toen hij als assistent-trainer van FC Amsterdam UEFA Cup-tegenstander Internazionale onder de loep nam. FC Amsterdam, de uitgesproken underdog, wist mede dankzij het voorwerk van Bruins Slot een sensationele 2-1 zege uit Milaan weg te slepen. Met Gerard van der Lem, Nico Jansen en Geert Meijer in de aanval, de 'klompjes goud uit de Amsterdamse modder' die ook al door Bruins Slot waren ontdekt.

Grootste successen

Na de teloorgang van FC Amsterdam in 1982 verhuisde de assistent-trainer naar grote broer Ajax. In 1985 was hij zelfs vijf wedstrijden lang interim-hoofdtrainer, toen Aad de Mos na een conflict met het bestuur was vertrokken. De Amsterdammers werden meteen landskampioen.