Vanavond op tv: Biden en Trump in debat

Eerste debat presidentsverkiezingen VS

Komende nacht vindt in Atlanta het eerste debat plaats tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Republikeinse uitdager Donald Trump. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat presidentskandidaten debatteren op televisie voordat ze officieel door hun partij genomineerd zijn.

Beide kandidaten hebben moeite om voor hun belangrijke demografische groepen voor zich te winnen. In de peilingen is het steeds stuivertje wisselen tussen Biden en Trump, al heeft Trump op dit moment een voorsprong in de staten die waarschijnlijk de winnaar gaan bepalen. We blikken vooruit op het debat met Amerikaanse kiezers en spreken met correspondent Marieke de Vries.