Toplanden worstelen zich door groepsfase EK: 'Engeland geeft weer niet thuis'

Brama: "Italië wil wel, maar dit is ook het Italië wat het nu is. Ze hebben niet meer de Roberto Baggio's zoals ze die vroeger hadden. De kwaliteit is gewoon veel minder. Daarnaast heeft de systeemswitch van 4-3-3 naar 3-5-2 ook nog niet uitgepakt zoals ze wilden."

Nederland

Oranje is niet de topfavoriet voor de eindzege, maar de oefenwedstrijden voor het EK gaven hoop en vertrouwen. Zou er toch een herhaling van 1988 inzitten?

De wedstrijd tegen Polen veranderde niks aan dat beeld, maar de wedstrijden tegen Frankrijk (0-0) en Oostenrijk (2-3) deden het sentiment weer kantelen.

Nederlandse media waren bikkelhard na de wedstrijd tegen Oostenrijk. "Nederland slaat modderfiguur" en "Wanvertoning" sierden de koppen. Dat laatste moest bondscoach Ronald Koeman ook wel erkennen.