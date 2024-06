'Minder baby's geboren in regio's met verhitte woningmarkt'

In regio's waar de huizenprijzen sterk zijn gestegen, is het geboortecijfer gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van demograaf Daniël van Wijk, dat vandaag is gepubliceerd is op de website van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

Er zijn verschillende oorzaken voor de daling van het geboortecijfer, maar volgens het onderzoek speelt onder andere de stijging van huizenprijzen een belangrijke rol. In de 40 regio's die Van Wijk onderzocht, viel op dat er in regio's met een verhitte woningmarkt minder baby's ter wereld komen dan in regio's met betaalbaardere huizen.

In 2010 werden er volgens het NIDI in heel Nederland nog zo'n 184.000 kinderen geboren, in 2022 waren dat er ongeveer 168.000. In de regio Groot-Amsterdam, waar de koophuizen volgens het CBS het duurste zijn, nam het gemiddeld aantal kinderen tussen 2010 en 2022 af van 1,64 per vrouw naar 1,23. In Zuid-Limburg, waar de woningmarkt minder verhit is, daalde dit aantal veel minder hard: van 1,53 naar 1,34 gemiddeld per vrouw.

Meer oorzaken

Bewijzen dat het dalende aantal baby's het directe gevolg is van de verhitte woningmarkt is moeilijk, zegt Van Wijk. Ook minder stabiele partnerrelaties van jongvolwassenen en de onzekere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen een rol spelen, is te lezen in het onderzoek.

"Andere mogelijke oorzaken zijn zorgen van mensen over het klimaat en dat inkomens de afgelopen jaren nauwelijks zijn gegroeid", aldus de demograaf, die daar nog verder onderzoek naar wil doen.