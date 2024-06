Wie wint de Tour? 'Grote vraag is: heeft Pogacar geleerd dat je geduldig moet zijn?'

Boogerd: "Qua opbouw kun je het misschien een beetje vergelijken met verleden jaar. Een pittig beginweekend en een slotweek met veel zware Alpencols. Daartussenin is het te overzien, maar opletten."

Clement: "Misschien niet super zwaar, maar er zitten best veel stresselementen in. Het openingsweekend, rit vier op extreme hoogte over de Galibier, misschien waaiers richting Dijon, de tijdrit in etappe 7. En dan die gravelrit. Het is een opeenvolging van stress. We gaan echt niet aan het eind van etappe 9 alle klassementsrenners in pole position hebben."

Dumoulin: "Het is de vraag hoe sterk Vingegaard is. We weten het op dit moment niet. Gelukkig maar, anders hoefden we de Tour niet te gaan kijken."

Clement: "Ik verwacht dat Pogacar veel heeft geleerd van de tactiek van Jumbo-Visma afgelopen jaar: je moet elke dag aangrijpen om het stressniveau hoog te houden. En dan uiteindlijk kun je de concurrentie kraken in de laatste week. De tijdsverschillen blijven misschien relatief klein, maar de schade is onderhuids. Het is de optelsom."

Een tijdrit op de laatste dag, wat vinden we daarvan?

Clement: "Schitterend. Het risico bestaat dat de tijdsverschillen groot zijn. Maar anders ga ik er goed voor zitten. Roglic als nu nog regerend olympisch kampioen tijdrijden, Evenepoel als wereldkampioen, Pogacar als misschien wel de beste renner ter wereld en Vingegaard die vorig jaar enorm huishield in de tijdrit."