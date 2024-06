Haastige verdeling van EU-topbanen zet Italiaanse premier op zijspoor

De Europese regeringsleiders buigen zich vandaag en morgen op een EU-top in Brussel over een zware agenda. Op het menu: gesprekken over de 'strategische agenda' van de EU voor de lange termijn, de oorlog in Gaza en de oorlog in Oekraïne, waarbij de Oekraïense president Zelensky in Brussel aanschuift. Maar het hoofdgerecht is de verdeling van de EU-topbanen voor de komende vijf jaar.

Voorafgaand aan de 'banentop' presenteren de onderhandelaars namens de grote Europese fracties in het Europees Parlement hun gewenste puzzel: de Duitse christendemocraat Ursula von der Leyen (opnieuw) Europees Commissievoorzitter, de Portugese sociaaldemocraat Antonio Costa voorzitter van de Europese Raad en de Estse liberaal Kaja Kallas als hoogste EU-Buitenlandgezant. Huidig Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola, een christendemocraat uit Malta, lijkt ook vrijwel zeker van herverkiezing. Daarover stemt in juli het Europees Parlement (EP) zelf.

Drie vrouwen en één man in Brussel, daar kan iedereen goed mee leven, na decennia van voornamelijk mannen aan de top in de EU. En ook aan de voorwaarde dat de kandidaten uit alle hoeken van Europa komen, wordt voldaan.

'Slechts kruimels over'

Maar de verdeling van de macht moet ook een juiste afspiegeling zijn van de uitslag van de recente Europese verkiezingen en daarover is vooral in Italië wrevel. Met haar radicaal-rechtse partij Fratelli d'Italia voert de Italiaanse premier Giorgia Meloni de boventoon in de Europese ECR-fractie. Die fractie van Europese Conservatieven en Hervormers boekte verkiezingswinst.

Qua grootte is de ECR de liberale fractie Renew (met D66 en VVD aan boord) voorbijgestreefd. Na de christendemocraten (EVP) en sociaaldemocraten (S&D) is de ECR-fractie nu de derde grootste partij.