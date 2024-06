Vijfvoudig olympisch kampioene Thompson-Herah mist Spelen in Parijs door blessure

Vijfvoudig olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah kan in Parijs niet haar titels op de 100 en 200 meter prolongeren. Ze mist de Olympische Spelen door een achillespeesblessure, dat meldt haar management.

De sprintster zou deelnemen aan de Jamaicaanse trials om daar haar plek voor de Spelen af te dwingen, maar ze moet zich terugtrekken.

Thompson-Herah is de eerste sprintster die zowel op de spelen van Rio de Janeiro (2016) als Tokio (2021) goud wist te winnen op zowel de 100 als de 200 meter. Ze is ook nog de op een na snelste vrouw ooit op de 100 meter, ze liep in 2021 een tijd van 10,54 in Eugene.

Alleen de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner was in 1988 sneller.