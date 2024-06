Mag kabinet-Schoof zelf plannen uitwerken of kijken fractievoorzitters mee?

Het nieuwe kabinet heeft het stempel 'extraparlementair' gekregen, omdat de fractievoorzitters van de coalitiepartijen allemaal in de Tweede Kamer blijven. Zo'n extraparlementair kabinet heeft meer afstand tot het parlement en kan zelfstandiger opereren, zo is de bedoeling.

Maar het zou kunnen dat de fractievoorzitters toch ook hun stempel gaan drukken op de precieze uitwerking van de plannen. Van der Plas liet het in ieder geval in het midden. "Er is geen enkele aanname te maken of ik er wel of niet bij betrokken ben", zei ze toen haar gevraagd werd om duidelijkheid.

Volgens haar interesseert het Nederland overigens "geen biet" wie er op welk moment meepraat. "De mensen willen dat we aan de slag gaan."

Bij eerdere kabinetten was er nog wel eens kritiek op de te innige band tussen kabinet en coalitiefracties. Zo was er vaak 'Torentjesoverleg', waar kabinet en fractievoorzitters zaken in de beslotenheid regelden. Het debat in de Tweede Kamer werd daarmee doodgeslagen, vonden velen.

'Is aan kabinet', zegt VVD

De VVD is stelliger over het al of niet betrokken zijn van fractievoorzitter Yesilgöz bij het maken van de concrete plannen door de nieuwe ploeg. "Dat is aan het kabinet, niet aan de fractie", laat een woordvoerder desgevraagd weten.