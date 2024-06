SpaceX bouwt 'ruimtesleepboot' om ISS veilig te laten crashen

NASA heeft ruimtevaartbedrijf SpaceX geselecteerd om een ruimtevaartuig te ontwikkelen dat in 2030 het internationale ruimtestation ISS gecontroleerd kan laten terugkeren in de dampkring. SpaceX krijgt 843 miljoen dollar voor de klus.

Het ISS loopt op zijn eind. Sommige modules kampen met haarscheurtjes, metaalmoeheid en inslagen van micrometeorieten. Wat NASA betreft bereikt het station in 2030 het einde van zijn operationele bestaan.

NASA wil het ISS dan gecontroleerd laten terugkeren en verbranden in de atmosfeer. Maar het station is zo groot als een voetbalveld en dat is zo groot dat sommige delen niet helemaal verbranden en op aarde terecht zullen komen. Daarom is er een speciaal gebied in de Stille Oceaan aangewezen waar die brokstukken geen schade kunnen aanrichten.

Om het enorme ruimtestation precies op het juiste moment voldoende af te remmen om veilig op die plek terecht te komen, is een soort ruimtesleepboot nodig. NASA vroeg Amerikaanse ruimtevaartbedrijven vorig jaar om voorstellen voor zo'n ruimteschip.