Wekdienst 27/6: In Brussel worden de topbanen verdeeld • Dakkunst Paleis te zien

Wat kun je vandaag verwachten?

Op de Eurotop die vanmiddag in Brussel begint is het belangrijkste thema de verdeling van de Europese topfuncties. Na de afgelopen Europese verkiezingen moeten functies als die van voorzitter van de Europese Commissie en EU-buitenlandgezant opnieuw worden ingevuld.

Koning Willem-Alexander opent om 16.00 uur een tentoonstelling in het Koninklijk Paleis Amsterdam, waar kunstwerken te zien zijn die normaal gesproken op het dak van dat gebouw staan. Het gaat bijvoorbeeld om de windvaan en het beeld Prudentia, dat voor het eerst sinds 1667 van het dak is gehaald.

En de ploegenpresentatie voor de Tour de France is vanaf 18.30 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. De Ronde van Frankrijk begint zaterdag.

Dit is er vannacht gebeurd:

In Bolivia is een couppoging mislukt. Militairen die de deuren van het regeringspaleis in La Paz ramden, hebben zich teruggetrokken. De man achter de couppoging, generaal Zúñiga, is gearresteerd. Hij werd deze week ontslagen door de president, maar zei gisteren dat het leger probeerde "de democratie te herstellen en onze politieke gevangenen te bevrijden".

President Arce zei de "irreguliere mobilisatie" van een deel van het Boliviaanse leger te veroordelen en dat het land zich zou verzetten tegen een aanval op de democratie. Korte tijd later beval hij de militairen zich terug te trekken en liet hij weten dat hij drie nieuwe legercommandanten had benoemd.

Ander nieuws uit de nacht:

'Bunq-medewerkers gluurden in rekeningen van klanten': NRC sprak met zeker vier medewerkers die ongehinderd konden gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's.

Rapport: instanties hadden schietdrama Erasmus MC niet kunnen voorkomen: Fouad L., die terechtstaat voor het doden van zijn buurvrouw, haar dochtertje en een arts korte tijd, ging volgens de onderzoekers berekenend te werk en liet zich niet in zijn ziel kijken door hulpverleners.

Oranje in achtste finales tegen Roemenië, dinsdag om 18.00 uur: Roemenië werd groepswinnaar in de groep met onder meer België. Oranje zit na de groepsfase in de (op papier) zwakkere rechterkant van het schema: Spanje, Duitsland, Frankrijk, België en Portugal kunnen we pas in de finale treffen.

En dan nog even dit:

Na zeventien edities in 18 jaar sloot Guus Meeuwis gisteravond zijn Groots met een zachte G-concertreeks af. Sinds 2006 zijn er ongeveer 2,5 miljoen mensen naar de concerten in het PSV-stadion komen kijken.