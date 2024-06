Noord-Korea test raket met meerdere ladingen

Noord-Korea zegt dat het met succes een meerkoppige raket heeft getest. Het land wil met dat geavanceerde wapen in staat zijn de raketafweer van de Verenigde Staten te omzeilen.

Bij de test werden verschillende raketladingen van elkaar gescheiden en naar drie doelen geleid, meldt het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA. De raket liet ook een soort lokaas los, bedoeld om de vijandelijke radar te misleiden.

Volgens Noord-Korea is de test geslaagd, maar Zuid-Korea trekt dat in twijfel en noemt de claim "misleidend en overdreven". Deskundigen zeggen dat het waarschijnlijk een voorbereidende test was.

Gisteren was er ook al een Noord-Koreaanse lancering waarvan het succes door Seoul werd betwijfeld. Toen ging het om een een ballistische korteafstandsraket die ongeveer 250 kilometer kwam vloog volgens het Zuid-Koreaanse leger.

Volgende fase

De staatsinstantie achter het Noord-Koreaanse raketprogramma noemt de nieuwe meerkoppige raket belangrijk voor de versterking van de strijdkrachten van het land, en zegt dat het testen van het wapen een volgende fase is ingegaan.

De raket die kan worden uitgerust met meerdere kernkoppen is een van de nieuwe wapens die leider Kim Jong-un wil laten ontwikkelen, samen met spionagesatellieten, intercontinentale ballistische raketten op vaste brandstof, hypersonische wapens en vanuit zee gelanceerde kernraketten.

Noord-Korea heeft een aantal tests uitgevoerd voor de nieuwe wapensystemen. De test van gisteren was de eerste lancering van Noord-Korea sinds het een maand geleden meerdere raketten met nucleaire capaciteit afvuurde om een preventieve aanval op Zuid-Korea te simuleren.