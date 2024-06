Evacuaties vanwege brand in Delfts seniorencomplex

Zes woningen in een seniorenflat in Delft zijn vannacht ontruimd vanwege een brand. Die was uitgebroken in een van de appartementen.

Volgens een getuige is er mogelijk sprake van brandstichting. De bewoner zou wakker zijn geworden van een trillend raam, zag vlammen en wist tijdig de woning te verlaten.

De brand ging gepaard met veel rook. Het vuur ontstond rond 01.15 uur op het balkon van de woning. De brandweer wist de brand snel te blussen, maar wist niet te voorkomen dat de vlammen naar binnen sloegen. De woning liep veel schade op en is tijdelijk onbewoonbaar.

Twintig bewoners wachtten buiten tot ze weer naar binnen konden. Na korte tijd werden de woningen vrijgegeven en konden ze terug. Niemand raakte gewond.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarbij werd een speurhond ingezet.