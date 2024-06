Couppoging Bolivia mislukt, leider gearresteerd

President Arce reageerde kort na de couppoging op X. Hij zei dat de "irreguliere mobilisatie" van een deel van het Boliviaanse leger te veroordelen en dat het land zich zou verzetten tegen een aanval op de democratie. Korte tijd later beval hij de militairen zich terug te trekken en liet hij weten drie nieuwe legercommandanten te hebben benoemd.

Het nieuwe militaire commando beval de troepen die onder leiding van Zúñiga het paleis hadden bestormd, naar huis terug te keren. Niet lang daarna begonnen de militairen en gepantserde voertuigen bij het paleis zich terug te trekken. De politie nam even later de controle over van het plein.

Enige tijd later werd duidelijk dat generaal Zúñiga was gearresteerd. Het Boliviaanse OM heeft een onderzoek tegen hem geopend. Het is niet duidelijk wat de aanklachten tegen hem zijn en waar hij naartoe is gebracht.