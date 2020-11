Jong PSV maandag niet in actie wegens coronabesmettingen

Waar PSV zondag, met enige tegenzin wegens Europese belangen en toenemende coronabesmettingen, wel aantrad tegen ADO Den Haag in de eredivisie, heeft de KNVB het duel van Jong PSV met SC Cambuur in de eerste divisie uitgesteld.

Bij PSV is een corona-uitbraak aan de gang. Zondag meldde de club dat zeker vijf spelers van Jong PSV besmet zijn geraakt. De regel is dat als een club over minder dan dertien fitte spelers beschikt, er niet gevoetbald hoeft te worden. Het is niet bekend wanneer de wedstrijd, die voor maandagavond op het programma stond, wordt ingehaald.

"Nu een te grote groep in een keer besmet is geraakt, is na overleg tussen de clubarts van PSV en de bondsarts van de KNVB besloten de wedstrijd uit te stellen. Het eerste doel is nu om de situatie bij Jong PSV onder controle te krijgen", meldt de KNVB.

Alle begrip bij Cambuur

Ard de Graaf, algemeen directeur van Cambuur, wenst PSV veel sterkte en snapt het besluit. "Als het aantal besmettingen bij Jong PSV zo hoog is, zit er niks anders op.