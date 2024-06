Vlaardingen eert bekende inwoners Bassie en Adriaan met stadspenning

Aad kreeg de penning vanmiddag op het stadhuis van de stad, zijn broer Bas werd thuis verrast. Hij lijdt aan een auto-immuunziekte en zit in een rolstoel. Het is niet de eerste onderscheiding voor de broers: in 1997 werden ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het duo was toen al meer dan veertig jaar actief in het artiestenvak. Jarenlang traden de mannen op als Bassie en Adriaan. Van 1978 tot 1996 was de gelijknamige serie op televisie te zien, sindsdien wordt die veelvuldig herhaald.

In 2003 gingen de broers op afscheidstournee. Eind vorig jaar waren Bassie en Adriaan op het witte doek te zien met een documentaire over hun leven en werk.