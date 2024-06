Turkije klopt tien man van Tsjechië en plaatst zich voor achtste finales

Stanek was bij zijn eerste redding geblesseerd geraakt en moest zich laten vervangen. Ook hij zal beseft hebben dat er wel een wonder nodig was, wilde Tsjechië alsnog de volgende ronde halen.

Dat leek in de maak te zijn toen Tomás Soucek, de captain van de Tsjechen, na een vrije trap van dichtbij de gelijkmaker in de touwen joeg. De VAR kwam nog wel even in actie, maar die had niks kwaads gezien in het luchtduel dat Tomás Chorý een seconde voor het doelpunt had uitgevochten met de Turkse doelman: 1-1.