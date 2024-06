Georgië stunt met winst op Portugal en plaatsing achtste finales op EK

Met de groepswinst in de tas verschenen de Portugezen met liefst acht nieuwe spelers aan de aftrap in Gelsenkirchen. Alleen aanvoerder Cristiano Ronaldo, doelman Diogo Costa en middenvelder João Palhinha behielden hun basisplaats ten opzichte van het tweede groepsduel met Turkije (3-0).

Portugal met B-elftal

Het B-elftal van de Portugezen bleek niet opgewassen tegen de strijdlust van de Georgiërs, die onder aanvoering van vedette Chvitsja Kvaratschelia een intense wedstrijd speelden.

De aanvaller van Napoli zette de EK-debutant al na twee minuten op voorsprong met een diagonaal schot. De Portugese verdediger António Silva leed ter hoogte van het middenveld knullig balverlies aan Georges Mikautadze, die Kvaratschelia vervolgens vrij voor de keeper zette.

Portugal ging in de tegenaanval en kreeg via Ronaldo (vrije trap en schot uit tweede lijn) en Francisco Conceição kansen, maar doelman Giorgi Mamardasjvili was alert.