'Baby Shark' meest bekeken YouTube-video ooit

Het kinderliedje Baby Shark Dance is nu de meest bekeken video op YouTube ooit. De video was vanochtend ruim 7 miljard keer aangeklikt. Daarmee is de vorige nummer 1, de zomerhit uit 2017 Despacito, voorbijgestreefd. Die video heeft ook meer dan 7 miljard views, maar liep vanochtend zo'n 2 miljoen achter op Baby Shark.

Baby Shark werd in 2016 populair door de video die een Zuid-Koreaans kinderkanaal op YouTube plaatste, maar het kampvuurliedje over een haaienfamilie is al tientallen jaren oud. De tekst is zeer eenvoudig, maar het deuntje blijft lang hangen.

Dus je bent gewaarschuwd als je hierop klikt: