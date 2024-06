Volkel wil niet nog meer F-35's: 'Nu andere provincies aan de beurt'

Defensie heeft 52 F-35's besteld. 45 daarvan worden gestationeerd in Nederland. Een van de scenario's is om twee zogeheten squadrons, van samen dertig straaljagers, te stationeren op vliegbasis Volkel en een squadron op vliegbasis Leeuwarden.

Het ministerie realiseert zich dat de voorgenomen plaatsing een grote belasting betekent voor een kleine regio. Daarom is ook gezocht naar mogelijke alternatieven binnen en buiten de provincie.

Een van de opties is heropening van het in 1993 gesloten vliegveld De Peel als uitwijkmogelijkheid voor Volkel. Ook Woensdrecht, Gilze-Rijen en Eindhoven zijn met dat doel in beeld. Uit de eerste consultatieronde bleek dat er veel zorgen zijn over conflicten met andere wensen, zoals de energietransitie, natuurbeheer en woningbouw. Ook die vragen allemaal om ruimte.

Samenwerking met burgerluchtvaart

Daarom heeft Defensie ook buiten de provincie gekeken en is het oog gevallen op samenwerking met twee vliegvelden voor de burgerluchtvaart: Lelystad Airport en Groningen Airport Eelde. Met Lelystad zijn inmiddels eerste verkennende gesprekken gevoerd. De provincies Groningen en Drenthe hebben al laten weten F-35's op Eelde geen goed idee te vinden.

Tenslotte is ook Twente Airport in beeld. Dat werd in 2007 gesloten voor militair gebruik, maar heeft nog infrastructuur voor jachtvliegtuigen. De provincie Overijssel heeft positief gereageerd.

Van der Maat, die komende week afzwaait, verwacht dat het nieuwe kabinet rond de jaarwisseling een besluit zal nemen. "Wat we nu doen is al die locaties met elkaar vergelijken. Dan komen er een of twee plekken naar boven en die gaan we beoordelen op de andere mogelijke ruimtebehoeftes ter plekke. En we zien erop toe dat elke regio een bijdrage levert."