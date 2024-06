Malinese extremist in Den Haag veroordeeld wegens oorlogsmisdaden

Een extremistische leider uit Mali is schuldig bevonden aan het plegen van oorlogsmisdaden. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag acht onder meer bewezen dat hij gevangenen heeft gemarteld, en heeft laten mishandelen. De man is vrijgesproken van een aantal andere aanklachten.

De veroordeelde is de 47-jarige Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Hij was in 2012 en 2013 een kopstuk binnen de jihadistische organisatie Ansar Dine. Deze militie had destijds de controle over de historische stad Timboektoe. Al Hassan wordt in het vonnis omschreven als leidinggevende bij de religieuze politie in de woestijnstad.

Welke straf Al Hassan krijgt, wordt later bekendgemaakt. Hij kan een gevangenisstraf krijgen oplopend tot levenslang. Onduidelijk is nog of Al Hassan of de ICC-aanklager in hoger beroep gaat.

De Malinees hoorde het vonnis gelaten aan, schrijft persbureau AP op basis van verslaggevers in de rechtszaal. Zijn advocaat heeft in het proces gezegd dat Al Hassan de vonnissen uitvoerde van een Islamitische tribunaal: "Dat is wat de politie overal ter wereld doet".

Zweepslagen

Maar volgens de ICC-rechters speelde Al Hassan een sleutelrol bij misdaden tegen de menselijkheid. Gevangenen werden gemarteld en vastgehouden in kleine, smerige cellen. Regelmatig werden gedetineerden gegeseld. Al Hassan heeft zeker twee mannen ruim dertig keer geslagen met een zweep.

Vooral vrouwen hadden het zwaar te verduren onder het bewind van Ansar Dine, een extremistische groepering die banden heeft met Al Qaida, in Mali. Er was destijds sprake van verkrachting en seksuele slavernij in Timboektoe, stelt het ICC vast. Maar er is niet vastgesteld dat Al Hassan daarbij betrokken was.

Tweede Mali-zaak

Het is de tweede veroordeling van het ICC over mensenrechtenschendingen in Mali. In 2016 werd de radicale moslim Ahmad Al Faqi Al Mahdi veroordeeld tot negen jaar celstraf. Evenals Al Hassan was hij lid van Ansar Dine.

Op de website van het ICC staat dat het hof in totaal tien keer een persoon heeft veroordeeld. Het is onduidelijk of dat inclusief Al Hassans vonnis is. Het Internationale Strafhof is opgericht in 2002.