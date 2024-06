Roemenië groepswinnaar en mogelijke Oranje-tegenstander na 1-1 tegen Slowakije

Ook Slowakije zit in de wachtkamer voor een tegenstander in de achtste finales, zij treffen Engeland of Spanje.

Salonremise?

De scenario's voor een salonremise werden voorafgaand aan Slowakije-Roemenië breed uitgemeten, maar de bondscoaches wilden van een akkoordje niets weten. "We zijn professionals en weten dat een gelijkspel kan helpen", zei bondscoach Francesco Calzone van Slowakije voor de wedstrijd. "We hebben hier niets cadeau gekregen. Als een gelijkspel ons kan helpen, zijn we daar tevreden mee."

"Wij willen de groep winnen", maakte keuzeheer Eduard Iordanescu duidelijk namens de Roemenen. En dat toonden zij ook op het veld.

Roemenië begon attractief en aanvallend in het, toen nog, zonnige Frankfurt. Met name Ianis Hagi was voornemens zijn stempel te drukken bij zijn eerste basisplaats op een eindtoernooi. De zoon van de legendarische Roemeen Gheorghe Hagi greep elke kans aan voor een actie.

Slowakije verrast

Toch viel het eerste doelpunt aan de andere kant. Slowakije, dat enkel nog dreigend was geweest uit corners, scoorde na een voorzet uit open spel. Middenvelder Ondrej Duda dook op het juiste moment op in de zestien en kopte omringd door Roemeense verdedigers raak.